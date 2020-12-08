В Днепре спасают медсестру с поражением легких 95%

- 08 груд. 2020
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В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова спасают женщину, у которой вследствие коронавируса поражено 95% легких. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на главного врача медицинского учреждения Сергея Рыженко.
Сергей Рыженко рассказал, что Татьяне 52 года. Она – медсестра-анестезистка. Работала в реанимации с ковидными пациентами. Женщину доставили в Мечникова из Волновахи Донецкой области в крайне тяжелом состоянии. С сатурацией 32%и катастрофическим поражением легких.
Томография показала типичную ковидную пневмонию. К счастью, коллегам удалось «раздышать» пациентку, однако состояние остается очень тяжелым. За жизнь женщины борются реаниматологи.
Также Сергей Рыженко рассказал, что врачи и медсестры в Мечникова неделями не видят близких, проводя в красной зоне по 20 часов в сутки. В эту больницу поступают только тяжелые пациенты.
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В основном все, кто находится в реанимации, лечились самостоятельно, когда уже стало совсем плохо, они вызывают "скорую" и приезжают в больницу с большим поражением легких,
- написал Сергей Рыженко.