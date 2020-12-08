В Днепре спасают медсестру с поражением легких 95%

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова спасают женщину, у которой вследствие коронавируса поражено 95% легких. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на главного врача медицинского учреждения Сергея Рыженко.

Сергей Рыженко рассказал, что Татьяне 52 года. Она – медсестра-анестезистка. Работала в реанимации с ковидными пациентами. Женщину доставили в Мечникова из Волновахи Донецкой области в крайне тяжелом состоянии. С сатурацией 32%и катастрофическим поражением легких.

Томография показала типичную ковидную пневмонию. К счастью, коллегам удалось «раздышать» пациентку, однако состояние остается очень тяжелым. За жизнь женщины борются реаниматологи.

Также Сергей Рыженко рассказал, что врачи и медсестры в Мечникова неделями не видят близких, проводя в красной зоне по 20 часов в сутки. В эту больницу поступают только тяжелые пациенты.

Для нас трахеостома стала рутинной процедурой. Перевод на ИВЛ стараемся оттянуть, тяжело снимать с аппарата, но в крайних случаях это единственный выход. Искусственная вентиляция помогает пережить пациенту самый критический момент. В реанимации каждый третий пациент на аппарате ИВЛ. Диабет и лишний вес в три раза повышают риск реанимации. Что такое пневмония - это гной, это воспаление. Образование тромбов - это тоже следствие КОВИДа. Нарастает психическая эпидемия. Дети. Непосредственно сам вирус на ребенка не воздействует, воздействие идет опосредованно. Поскольку болеет мама, у нее нарушаются функции дыхания, т.е. она получает меньше кислорода, поэтому и малыш страдает. Бывают случаи, что и роды разрешаем раньше положенного срока. Лица врачей пациенты потом не узнают, они видят только маски, но могут запомнить голоса. В основном все, кто находится в реанимации, лечились самостоятельно, когда уже стало совсем плохо, они вызывают "скорую" и приезжают в больницу с большим поражением легких,

- написал Сергей Рыженко.