На Днепропетровщине девочку привалило обрушившимся потолком (фото)

- 06 груд. 2020
- Перегляди: 76
Завантажте мобільний додаток сайту
На Днепропетровщине под завалами обрушившегося потолка оказалась 12-летняя девочка. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
ЧП произошло в Кривом Роге сегодня. В частном жилом доме обвалилась потолок – спасатели достали из-под завалов 12-летнюю девочку
6 декабря в 11:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в частном жилом доме, расположенном на улице Теплой Центрально-городского района города Кривой Рог, упал потолок и под завалами оказался 12-летний ребенок.
По указанному адресу срочно было направлено отделение 10 государственной пожарно-спасательной части 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию к месту вызова спасателями установлено, что, вероятно из-за аварийного состояния, на кухне одноэтажного дома обвалился потолок на площади 15 кв. м.
Из-под завалов специалисты ГСЧС достали девочку, 2008 года рождения.
Ребенка сразу осмотрели врачи. К счастью, серьезных травм у нее не обнаружено – поэтому, госпитализация не понадобилась.
Для оказания помощи привлечено 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.