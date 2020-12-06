На Днепропетровщине девочку привалило обрушившимся потолком (фото)

На Днепропетровщине под завалами обрушившегося потолка оказалась 12-летняя девочка. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

ЧП произошло в Кривом Роге сегодня. В частном жилом доме обвалилась потолок – спасатели достали из-под завалов 12-летнюю девочку

6 декабря в 11:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в частном жилом доме, расположенном на улице Теплой Центрально-городского района города Кривой Рог, упал потолок и под завалами оказался 12-летний ребенок.

По указанному адресу срочно было направлено отделение 10 государственной пожарно-спасательной части 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту вызова спасателями установлено, что, вероятно из-за аварийного состояния, на кухне одноэтажного дома обвалился потолок на площади 15 кв. м.

Из-под завалов специалисты ГСЧС достали девочку, 2008 года рождения.

Ребенка сразу осмотрели врачи. К счастью, серьезных травм у нее не обнаружено – поэтому, госпитализация не понадобилась.

Для оказания помощи привлечено 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.