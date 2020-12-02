В Днепре электромонтеры выпали из корзины автокрана

02 груд. 2020
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В Днепре электромонтеры, которые проводили работы на высоте, выпали из корзины автокрана. Об этом NNS  сообщает, ссылаясь на Днепр вечерний, который, в свою очередь, ссылается на местный Телеграм-канал.

Чрезвычайное происшествие произошло на улице Коксовой. Два электромонтера выпали из люльки автовышки с высоты 3-го этажа. К счастью, они остались живы. Пострадавших доставили в городскую больницу Днепра №2. Медики оказывают им помощь.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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