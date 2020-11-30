У Дніпрі відкрився Офіс з Євроінтеграції

- 30 лист. 2020
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30 листопада у м. Дніпро Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина разом з Головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом відкрили другий в Україні регіональний Офіс євроінтеграції. Про це NikopolNews повідомляє, посилаючись на Євроінтеграційний портал.
«Дуже символічно, що другий регіональний Офіс євроінтеграції відкривається у східній частині України у м. Дніпро – форпості територіальної цілісності й незалежності країни. Це – велика індустріальна столиця, тому пріоритетом роботи Офісу буде покращення динаміки залучення інвестицій, взаємодія з бізнесом, формування пропозицій та експертизи щодо потреб бізнесу, їхня комунікація на рівні Уряду України та Євроінституцій Брюсселя»,
– зазначила Ольга Стефанішина.
Також вона розповіла, що у майбутньому планується використовувати цю інформацію для консультацій з ЄС щодо оновлення торгових параметрів Угоди про асоціацію, долучення України до проєктів ЄС щодо «зеленої» економіки, зокрема «зеленої» металургії. Офіс євроінтеграції в Дніпрі сприятиме також розвитку малого й середнього бізнесу, адже в консультаціях щодо оновлення Угоди про асоціацію ми хочемо зробити акцент на формуванні потужних стимулів для МСБ.
Під час візиту Ольга Стефананішина також провела нараду в обласній державній адміністрації Дніпропетровської області щодо посилення участі регіонів у процесах євроінтеграції.
«Пілотний проєкт зі створення офісів євроінтеграції – це важливий майданчик для взаємодії регіонів між собою. У першому півріччі 2021 року будуть відкриті 4 регіональні офіси і ми започаткуємо програму взаємодії регіонів для обміну досвідом та знаннями з усіх питань. Це дуже важливий елемент децентралізації та євроінтеграції, коли регіони України взаємодіятимуть безпосередньо»,
– резюмувала Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина.
Серед інших задач Офісу та новоствореної агенції регіонального розвитку у Дніпрі будуть:
- підвищенні інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку;
- реалізація Угоди про асоціацію Україна-ЄС та сприяння досягненню Цілей сталого розвитку;
- поширення інформації про європейську інтеграцію, проведення культурних та освітніх заходів для підвищення обізнаності про європейський курс України;
- розвиток та поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у сфері освіти та науки, історії та культури;
- розвиток та поглиблення співробітництва між областю та регіонами країн ЄС;
- налагодження бізнес-контактів між підприємцями області та країнами ЄС;
- експертна підтримка щодо міжрегіонального та транскордонного співробітництва з країнами ЄС.
Перший пілотний регіональний Офіс з євроінтеграції відкрився 15 жовтня 2020 року у м. Херсон. Очікується, що наступні євроінтеграційні Офіси відкриються у Полтаві та Хмельницькому.