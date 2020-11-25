Завтра Зеленский приедет в Днепр на похороны

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Завтра, 26 ноября, в Днепр приедет Владимир Зеленский. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Офис президента Украины.

Отмечается, что глава государства примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ «Южное» Александром Дегтяревым, которая состоится 26 ноября в Днепре. Как сообщалось ранее, Александр Дегтярев умер от коронавируса на 70-м году жизни.

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким умершего.

Также президент выразил соболезнования семье и друзьям старшего солдата Вячеслава Минкина, погибшего от пули вражеского снайпера в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе вчера, 24 ноября.

«Эта неделя принесла очень трагические новости. Вчера из-за осложнений, которые вызвал COVID-19, ушел из жизни генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев. А под вечер пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца – 31-летнего Вячеслава Минкина. К сожалению, спасти его не удалось. Я искренне сочувствую семьям, которые понесли невосполнимые потери»,