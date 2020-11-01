На Днепропетровщине произошло жуткое ДТП с жертвами: машину разорвало пополам

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На Днепропетровщине произошло жуткое ДТП с непоправимыми последствиями. Погибли люди. Об этом NikopolNews сообщает, ссылаясь на павлоград.dp.ua.

Кровавая авария случилась в Павлограде поздним вечером 3 октября. Около 23:00 на ул. Днепровская (в районе Авторынка) автомобиль «Славута» врезался в столб и его разорвало. Машина ехала на большой скорости, в салоне были водитель и два пассажира. Два человека погибли, третий — в реанимации. Все — молодые.

Видео с места аварии в сеть выложил павлоградец Дмитрий Курасов. Тело девушки буквально разорвало.

Два парня подавали признаки жизни во время приезда «скорой помощи».

«Сами врезались… «Славуту» просто разорвало. Клуб пыли увидел. Ни удара, ничего не слышал. Окна закрыты, работал кондиционер, я слушал музыку. А потом въехал в клубок пыли. И увидел машину, люди лежат. Я сразу начал звонить в «102»,

— рассказал Дмитрий сотруднику полиции.

В Павлоградском отделе полиции сообщили, что открыто уголовное дело по ч.2. ст. 286 Криминального кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлёкшие смерть или тяжкие телесные повреждения).

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