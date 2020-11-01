НЗФ добился через суд возобновления расследования по «Роттердам плюс»

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Высший антикоррупционный суд возобновил расследование дела о формуле «Роттердам плюс» и возобновил следствие в уголовном производстве. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на «Слово и Дело», которое ссылается на трансляцию из зала суда.

Такое решение 27 октября принял следственная судья ВАКС Оксана Олейник. Жалобу по поводу закрытия дела подал Никопольский ферросплавный завод. Судом она была удовлетворена.

«Жалобу Центра противодействия коррупции – оставить без удовлетворения. Жалобу АО «Никопольский завод ферросплавов» – удовлетворить. Постановление прокурора о закрытии уголовного производства 52017000000000209 («Роттердам плюс» – ред.) – отменить. Решение обжалованию не подлежит»,

- объявила судья.

Со ссылкой на «Радио Свобода» напоминаем, что в сентябре Высший антикоррупционный суд отклонил жалобу на решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая в прошлом месяце закрыла уголовное производство в одной из частей так называемого «дела «Роттердам +».

Специализированная антикоррупционная прокуратура в конце августа сообщила, что закрыла уголовное производство в одной из частей так называемого «дела «Роттердам +», в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что обжалуют это решение противоречащее принципам верховенства права».

В марте 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ввела новую формулу расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, одним из элементов которой была и стоимость угля для ТЭС в угольных хабах в портах Роттердам, Амстердам и Антверпен в Нидерландах и его доставки в Украину; эту формулу неформально окрестили «Роттердам +».

Считается, что эта формула была выгодной для энергогенерирующих предприятий (значительной частью которых владеют компании Рината Ахметова) и невыгодной для предприятий с большим энергопотреблением (которых много среди активов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука). Потребления населением эта формула не касалась. Формула перестала действовать с июля 2019 года, когда в Украине заработал новый рынок электроэнергии.

Критики утверждали, что эта формула завышает конечную цену электроэнергии, и инициировали судебные иски против нее еще с 2016 года, вскоре после начала ее применения. Несколько судов признали формулу законной.

Кроме того, критику формулы активно использовали противники пятого президента Украины Петра Порошенко, обвиняя его якобы в причастности к причиненных ею убытков. Порошенко отвергает обвинения и, уже потеряв президентский пост, призвал беспристрастно расследовать дело «формулы «Роттердам +».

Трансляция из зала суда:

