Завод, ремонтировавший легендарный катер «Никополь», объявил о банкротстве

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«Николаевский судостроительный завод», который ремонтировал легендарные катера «Никополь» и «Бердянск», побывавшие в плену у россиян, объявил о банкротстве. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Промышленный портал.

Не смотря на деньги от «Укроборонпрома» и на заказы на ремонты кораблей и катеров ВМСУ, «Николаевский судостроительный завод» начал процедуру банкротства. Соответствующее решение Хозяйственного суда Николаевской области было принято 16 октября по инициативе завода, - сообщает источник.

В июле 2019-го года «Укроборонпром» перечислил госпредприятию «Николаевский судостроительный завод» 54,8 млн гривен для погашения задолженности по заработной плате. Также было перечислено 31,7 млн гривен для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную зарплату, и налогов и сборов, связанных с расчетом на оплату труда.

В текущем году на предприятии отремонтировали такие корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины:

десантный корабль L401 «Юрий Олефиренко»,

десантный катер L434 «Сватово»,

бронированные артиллерийские катера P174 «Аккерман», P175 «Бердянск», P176 «Никополь» и P179 «Вышгород»

противодиверсионный катер P241 «Голая Пристань».

Отмечается, что несмотря на то, что президентом Зеленским в 2019-м году было вроде бы уже подписано поручение по демилитаризации недостроенного крейсера и по переносу строительства корвета на завод – ни один из этих планов так и не был реализован.