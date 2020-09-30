В Днепре микроавтобус без водителя врезался в BMW: (видео момента)

30 вер. 2020
Перегляди: 81

Завантажте мобільний додаток сайту

На Днепропетровщине микроавтобус без водителя неожиданно начал движение, пересек четырехполосную дорогу и совершил ДТП. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Днепр оперативный.

Инцидент произошел в Днепре на проспекте Героев 29 сентября. Водитель автомобиля Ford вышел из машины и не поставил ее на ручник. В результате этого Ford покатился по проезжей части и врезался в припаркованный BMW. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Появилось видео момента ДТП, который зафиксировала камера Ситуаційного центра міста Дніпра.

Автор: NNS - Національна служба новин

Українцям повернули пакунок малюка в натуральному вигляді

Українцям повернули пакунок малюка в натуральному вигляді
Верховна Рада ухвалила закон №3006а щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Про це NNS повідомляє, посилаючись на онлайн-трансляцію засідання парламенту 30 вересня.
Докладніше
...

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі