В Днепре умер 2-летний мальчик, которого растерзали собаки

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К сожалению, не удалось спасти двухлетнего Егора, которого растерзали собаки. Маленького жителя Донецкой области пытались вернуть с того света лучшие врачи Днепра, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

NNS з самого первого дня следил за этой ситуацией. Мы помогали информационно, когда Егору требовались средства, и очень надеялись на благополучный исход.

Напомним, в День рождения ребенка его отец, уходя на работу, неплотно закрыл вольер с собаками. В то время, когда мама мальчика была занята домашними хлопотами, малыш вышел во двор, и собаки на него напали. Женщина обнаружила сына со страшными ранами и в луже крови. Овчарки откусили ребенку половые органы, нанесли другие раны.

Военные медики оперативно доставили Егора в Днепр. Врачи боролись за жизнь ребенка 10 дней.

Волонтер благотворительного фонда “Совушка” Александра Сова-Тимощенкова рассказала днепровскому 34-му каналу:

«Врачи делали все возможное. Они постоянно вырезали отмершую кожу, вводили лучшие препараты, которых даже не было в нашем городе. Люди ездили в Запорожье, привозили медикаменты оттуда. Подключали искусственную почку, мальчик находился на вентиляции легких. Приезжали врачи из других больниц, кроме того, наш врач советовался с бостонской клиникой, как лучше помочь ребенку. От мальчика ни на секунду не отходили»,

Сегодня, 29 сентября, малыш скончался в областной детской больнице.

Александра также добавила, что разбираться с тем, в результате чего собаки напали на мальчика, будут правоохранители. Сейчас же решается вопрос о возвращении тела ребенка в Донецкую область.

Приносим искренние соболезнования родным малыша.