На Днепропетровщине мужчина изрезал ножом 12-летнюю девочку

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На Днепропетровщине мужчина набросился с ножом на ребенка. Девочка получила ранения. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно NNS , инцидент произошел вечером 25 сентября в Каменском. Местный житель нанес 12-летней девочке три ножевых ранения.

Полицейские установили, что во дворе дома мать девочки со знакомыми мужчинами праздновала день рождения дочери. Во время застолья между гостями возник словесный конфликт, который вскоре перерос в драку. Во время схватки 12-летняя девочка получила три ножевых ранения. Ребенка госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

В ходе розыскных мероприятий полицейские Южного отделения полиции установили 21-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишение свободы сроком до семи лет.

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