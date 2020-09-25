Подорвали банкомат и выкрали миллион: на Днепропетровщине со стрельбой задержали банду (видео)

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В полиции Днепропетровской области от полиции Сумщины поступила оперативная информация, что группа лиц готовится к подрыву банкомата в Новомосковском районе. Злоумышленники были задержаны сразу после совершения преступления. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Национальную полицию в Днепропетровской области.

Преступниками оказались трое жителей г. Сумы и житель Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет. Во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД.

Чтобы остановить машину злоумышленников, полицейским пришлось применить оружие.

Во время осмотра авто Opel Omega оперативники изъяли похищенные кассеты из банкомата с суммой около миллиона гривен, оружие и другие вещественные доказательства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

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