На Днепропетровщине произошло серьезное ДТП: двухлетний ребенок в коме (фото, видео)

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На Днепропетровщине 23 сентября произошло серьезное ДТП. Не разминулись грузовик и легковой автомобиль. Люди получили тяжелый травмы. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

23-го сентября в 10:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Полевая и Первомайская поселка Ивановка Петриковского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки.

По вызову сразу было направлено дежурное отделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «Renault» 2012 года выпуска и транспортного средства «ВАЗ-2106» 1979 года выпуска. По предварительной информации водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовиком.

На момент столкновения в легковушке находилось три человека. Пассажирка 2000 года рождения госпитализирована работниками скорой медицинской помощи в реанимационное отделение Каменской городской больницы скорой медицинской помощи с диагнозом - политравма тела (состояние тяжелое). Также, в салоне находился мальчик, ориентировочно 2-х лет, которого госпитализировали в Петриковскую районную больницу с диагнозом – открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, кома 2-3 степени (состояние тяжелое). Вскоре ребенка перевезли в Днепровскую областную детскую клиническую больницу.

Спасатели с помощью бензореза и шанцевого инструмента деблокировали пострадавшего водителя легковушки (1996 года рождения) и передали его работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в реанимационное отделение Каменской городской больницы скорой медицинской помощи с диагонозом - политравма тела (состояние тяжелое). Также огнеборцы осуществили отключение питания аккумуляторных батарей транспортных средств и осуществили смыв с дорожного покрытия горюче-смазочных материалов. С помощью буксировочного троса, воткнули искореженную легковушку на обочину.

К оказанию помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.