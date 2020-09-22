На Днепропетровщине девочка выпала из окна 12 этажа и разбилась насмерть

Завантажте мобільний додаток сайту

На Днепропетровщине девочка-подросток разбилась насмерть, упав с огромной высоты. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на 1-й городской.

Трагедия произошла 21 сентября в Покровском районе Кривого Рога. Девочка выпала из окна многоквартирного дома. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

По предварительной информации, 13-летняя девочка выпала из окна 12-го этажа на улице Николая Свитальского. К дому приехала скорая, но травмы, полученные при падении, оказались несовместимые с жизнью.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства случившегося. Известно, что девочка была дома с младшим братом. Также сообщается, что шесть дней назад она опубликовла у себя в Instagram пост со словами «сейчас или никогда». Выпала ли девочка случайно или это было самоубийство, неизвестно.