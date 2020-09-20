Малыш, искалеченный собаками, которого спасают в Днепре, нуждается в помощи

20 вер. 2020
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Как сообщал ранее NNS  , в Днепре спасают двухлетнего мальчика, которого серьезно травмировали собаки. Как выяснилось, животных было два. И они остервенело рвали маленькое тельце.

Эта кошмарная история, подробности которой мы сообщаем со ссылкой на волонтера Александру Сова-Тимощенкову, не оставила равнодушными очень многих людей. И нас тоже. Мы ежедневно пишем о различных происшествиях и научились не пропускать все через себя, но воспринимать подобные ситуации спокойно не поможет даже самый крепкий цинизм.

Егорка пострадал в день своего рождения. Собаки откусили ему гениталии, повредили бедренную артерию. Возникла угроза не только потерять ногу. Речь идет о жизни ребенка. Малышу нужна помощь.

Волонтер рассказала об обстоятельствах того трагического дня:

Маленький Егор с самого утра радовался: ещё бы, ведь сегодня день его Рождения! А это значит: подарки, гости, куча позитива и счастья! Ведь он уже совсем взрослый, ему уже два года!

Но судьба распорядилась иначе...

Папа, уходя на работу, неплотно притворил двери в вольере, а мама, занятая домашними хлопотами, не заметила, как такой большой и взрослый человек выскочил во двор. Что там происходило в те минуты, пока мама не видела ребенка, никто не знает. А дальше все как в страшном сне: безжизненное тельце, которое терзают две овчарки, лужи крови и страшные раны. В таких случаях счёт идёт на минуты, и благодаря возможностям военных медиков и вмешательству Татьяны Губы, ребёнок доставлен в областную детскую больницу города Днепр.

По словам Александры, четыре бригады хирургов оперировали ребенка в течении пяти часов: восстанавливали разорванные сосуды, спасали мочевой пузырь и защищали кишечник. А также удаляли изжеванные ткани. 19 сентября выполнили операции, чтобы спасти ножку от ампутации. Сейчас врачи продолжают бороться с повреждениями почек, которые неминуемо возникают в ответ на такую тяжёлую травму. Лечение таких детей крайне сложное, затратное и долгое. Родители простые жители маленького поселка Донецкой области и без помощи неравнодушных им не справиться. Поэтому Александра обращается с просьбой помочь.

Реквизиты:

  • Cчет (получатель БФ"БО"Совушка")
  • ЕДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк,
  • МФО 307770 ,АТ"А-Банк"
  • IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (украинская гривна) также можно перевести деньги на карточку фонда 5583350100373193 (через терминал).
  • Карта Приват Банка 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкова Александра). Указать при переводе «для Егорки».
  • Контактный телефон: 0675622044 (Саша).

Автор: NNS - Національна служба новин

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