В Днепре спасают малыша, которому собака откусила гениталии

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18 сентября в областную детскую клиническую больницу на Космической доставили 2-летнего мальчика, которого покусала собака. Ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на пост советника главы ОГА Татьяны Губы в Фейсбуке и на публикацию издания Информатор.Днепр.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти малышу жизнь. Вчера он перенес сложнейшую операцию.

Инцидент произошел в Селидово, Донецкой области. Семья как раз отмечала День рождения малыша. Пока родители были в доме, мальчик вышел во двор, где на него напала домашняя собака. Ребенка доставили в Днепр с помощью санавиации.

«Получив информацию о состоянии мальчика мы с директором департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимиром Колесником обсудили план взаимодействия. Мальчика в сопровождении известного детского анестезиолога Андрея Островского реанимобилем медицины катастроф Донецкой области привезли на площадку аэроэвакуации 66 - го мобильного госпиталя откуда военным вертолетом с мамой эвакуировали в Днепр. Спасибо всем, кто сегодня спасал малыша, принимал участие в этой сложной эвакуации. И кто сейчас под руководством и.о. Генерального директора областной детской больницы Натальи Дементьевой борется за жизнь маленького мальчика. Это всегда большая трагедия, когда страдают безвинные малыши. Берегите детей!»

- написала Татьяна Губа.

Известно, что собака вцепилась ребенку в паховую область. В результате чего мальчик лишился гениталий, анального отверстия и получил повреждение бедренной артерии. Доктора делают все возможное, чтобы сохранить ногу ребенка.