На Днепропетровщине создательница сепаратистского форума решила стать мэром (видео)

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Скандально известная бывшая депутат Днепропетровского облсовета Виктория Шилова заявила, что будет баллотироваться в мэры на Днепропетровщине. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на издание 49000.com.ua.

Шилова будут баллотироваться на пост городского головы Новомосковска.

Движение блогеров объединило свои усилия с партией «Наш край», а два представителя этого движения — Виктория Шилова и Егор Мысливец идут в мэры. Я — в мэры Новомосковска, Егор — в мэры Каменского,

— сказала Шилова.

Она сообщила, что будет баллотироваться в депутаты Днепропетровского облсовета. Шилова отметила, что их политическая сила выступает против карантина и дистанционного обучения в школах.

В 2016 году активисты потребовали лишить гражданства «звезду российских шоу» Шилову. Шилова баллотировалась на пост мэра Новомосковска, но проиграла. В Одессе она устроила сепаратистский форум. Затем попыталась подать документы, как кандидату на должность мэра Кривого Рога, но ей отказали. Шилова после 2014 года проживала в Москве и была частым гостем ток-шоу на российских телеканалах.

Справка

Виктория Шилова родилась в Новомосковске. Работала на 34 канале Днепропетровска редактором, а затем заняла должность руководителя службы новостей. С марта 1995 года стала работать телеведущей политического проекта «Лицом к лицу».