Зупинено виплати декретних і лікарняних: винен нотаріус з Дніпропетровщини

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Фонд соцстраху проінформував про повне зупинення виплат лікарняних, декретних, страховки та деяких інших видів допомоги. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Фонду.

Фонд соціального страхування України офіційно повідомляє, що внаслідок незаконної реєстраційної дії приватного нотаріуса із Дніпропетровської області у державному реєстрі юридичних осіб щодо керівника виконавчої дирекції, заблоковано виконання Фондом своїх обов'язків перед застрахованими особами та потерпілими на виробництві.

Фонд вважає, що вчинена приватним нотаріусом реєстраційна дія проведена з грубим порушенням вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, а отже підлягає скасуванню.

Такі дії призвели до заборгованості з виплати матеріального забезпечення, страхових виплат та витрат на медичну і соціальну допомогу, яка станом на сьогоднішній день склала понад 500 млн гривень, з яких: допомога по тимчасовій непрацездатності на суму понад 450 млн грн; одноразова допомога та страхові виплати членам сімей медичних працівників закладів охорони здоров'я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19 - 1,80 млн грн; щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей - 10,22 млн грн; страхові витрати на медичну та соціальну допомогу - 5,16 млн грн тощо.

З метою врегулювання ситуації виконавча дирекція Фонду відповідно до чинного законодавства здійснює заходи щодо скасування неправомірної дії приватного нотаріуса.

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