На Днепропетровщине полковнику полиции, экс-нардепу сломали нос из-за гусей

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На Днепропетровщине бывшему народному депутату Верховной Рады Украины, советнику Председателя Национальной полиции, полковнику полиции Юрию Березе сломали нос из-за гусей. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Днепр оперативный.

Как стало известно, к Юрию Березе обратился житель Пятихатского района. Он рассказал экс-нардепу, что у него пропали 4 гуся. Также у местного жителя якобы есть информация, что птиц украли неизвестный на черном авто. Юрий Береза решил помочь в поиске гусей.

Вскоре на берегу Макортовского водохранилища в селе Чумаки они заметили автомобиль «Mazda-3» черного цвета. Там был и владелец иномарки. Также выяснилось, что в багажнике машины было 4 тушки гусей.

Дальше возникла словесная перепалка между Юрием Березой и владельцем «Mazda-3». В результате чего, мужчина ударил кулаком в лицо экс-нардепа. Береза получил телесные повреждения в виде забоя костей носа.

Отмечается, что мера пресечения владельцу иномарки не избиралась. Нацполиция проинформирована и взяла ситуацию под свой контроль.