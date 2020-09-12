На Днепропетровщине мужчина выпрыгнул из окна на глазах у медиков «скорой»

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На Днепропетровщине мужчина на глазах у медиков выпрыгнул из окна квартиры. Об этом NNS сообщает со ссылкой на «Днепр оперативный», который ссылается на собственные источники.

К сожалению, мужчина погиб. Трагическое происшествие случилось в Днепре утром 12 сентября на улице Савкина, 6.

По имеющейся информации, скорая приехала на вызов к 66-летней женщине, у которой было подозрение на инсульт. В квартире также находился ее гражданский муж. Пока медики оказывали помощь женщине, мужчина подошел к окну и выпрыгнул с 4-го этажа. В результате падения он получил травмы, не совместимые с жизнью.

На месте происшествия работала полиция, которая будет разбираться в деталях произошедшей трагедии.

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