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На Днепропетровщине спасают трехлетнюю девочку, которая осталась одна в горящем доме. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Говорят: ожоги критические. Об этом NikopolNews сообщает, ссылаясь на сюжет ТСН и на пост волонтера Александры Сова-Тимощенковой.

В сюжете сообщается, что на момент пожара трехлетняя Женя была дома с бабушкой, на попечение которой ее оставила мама. Когда началось возгорание, женщина спала. По предварительной информации, она была в состоянии алкогольного опьянения. Малышка, увидев огонь, разбудила бабушку. Как получилось, что женщина сама выскочила во двор, а внучка осталась в горящем доме, пока не ясно. Ребенка вытащили из огня соседи.

Бабушка рассказывает, что девочка спряталась, и она не смогла ее найти… У Жени обожжено более 50 процентов тела. Ее спасают в больнице Днепра. Волонтеры собирают средства.

Пожар случился несколько дней назад. По состоянию на сегодня, 9 сентября, информация следующая: ведется борьба с ожоговой интоксикацией. Ночью ребенку провели первый сеанс очищения крови (плазмофарез). Эта процедура была в клинике проведена впервые, так как раньше аппарата гемодиализа «Призмафлекс» в больнице не было.

Врачи говорят:

«Мировой опыт показал, что использование методик плазмообмена увеличивает выживаемость больных с критическими для жизни ожогами. Ребёнку очень повезло, что у нас появилось такое оборудование».

Неравнодушные люди переводят на лечение Жени средства и сдают кровь. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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Автор: Екатерина Андрус Ожоги критические: в горящем доме Женя осталась одна (видео) На Днепропетровщине спасают трехлетнюю девочку, которая осталась одна в горящем доме. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Говорят: ожоги критические. Об этом NikopolNews сообщает, ссылаясь на сюжет ТСН и на пост волонтера Александры Сова-Тимощенковой. Докладніше...