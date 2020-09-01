На Днепропетровщине авто вылетело на тротуар и сбило группу людей (фото)

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Резонансное ДТП произошло на Днепропетровщине. Иномарка вылетела на тротуар и врезалась в группу пешеходов. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на 34-й канал и 1-й городской.

ДТП случилось в Кривом Роге на улице Мусоргского. Водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался со стороны кольца 44-го квартала. На перекрёстке с улицей Калантая мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. На обочине иномарка наехала на пешеходов, которые ждали зелёный сигнал светофора.

В результате происшествия пострадали три человека: 45-летний мужчина получил закрытый перелом ноги, 47-летний горожанин получил резаные раны головы и туловища. Кроме того, повреждения получил ещё один 47-летний мужчина – на него упал билборд, в который врезалась машина. У горожанина травмировано левое предплечье и ссадины, а также ситуативный шок.

Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 8. Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следователь Криворожского отдела полиции.

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