День Незалежності у Києві очима нікопольських кореспондентів (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

Другий рік поспіль ветеранські організації України провели у День Незалежності Марш захисників — ходу в центрі Києва, яка є альтернативою офіційній програмі святкувань. 24 серпня у столиці можна було зустріти людину з будь-якого куточку України, а в центрі запросто поспілкуватися з зіркою шоу-бізнесу, політиком чи відомим громадським діячом.

NikopolNews відвідав Київ цього дня та побував на Марші. Ми мали можливість побачити все на власні очі і почути, як б’ється серце країни. А 24 серпня воно, без сумнівів, билося саме тут.

На станціях метро, в вагонах, в скверах і парках – люди з українською символікою, в національному одязі. Дуже багато чоловіків в формі. Останні при зустрічі обіймаються, щасливо посміхаються, щиро радіючи одне одному. У бойових побратимів свято подвійне – не тільки День Незалежності країни, за яку вони билися на фронті, а ще й привід зустрітися, згадати милуле.

Цьогоріч, як минулого року, учасники акції пройшли маршем від столичного парку Шевченка до Майдану Незалежності та Європейської площі. Колона цивільних йшла від Володимирського собору. Захід тривав близько чотирьох годин і зібрав декілька десятків тисяч людей.

Зранку на Софіївській площі проходив офіційний захід, приурочений до Дня Незалежності, за участю Володимира Зеленського. Ми намагалися підійти поближче і послухати промову президента, але побачивши кільце охорони, яка оглядала речі всіх, хто наближався до місця події, залишили цю ідею. Вже потім, подивившись репортажі, зрозуміли, що на площі були, вірогідно, лише запрошені особи та акредитовані заздалегідь журналісти…

Отже, повернулися на Марш, і не пожалкували. Атмосфера тут була просто неймовірною.

Першими в колонах йшли родини загиблих українських військових та героїв Небесної Сотні, а також поранені воїни та учасники Революції Гідності. Крім того, у перших рядах йшли активісти рухів FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar, обвинувачених у "справі Шеремета".

Була колона кримчан, яка йшла під національними прапорами кримсько-татарського народу і Державними прапорами України.

Окремо йшли колони жіночого ветеранського руху, військових капеланів, медиків, родин полонених і зниклих безвісти, представників полку "Азов", об'єднання "Сокол", Нацкорпусу.

Родичі полонених

Капелани

Медики

FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar

Всього ветерани сформували 48 колон.

Людьми був заповнений весь парк Шевченка, вулиця Володимирська від перетину з бульваром Шевченка до перехрестя з вулицею Льва Толстого, а також бульвар Шевченка від вул. Терещенківській до станції Університет, Хрещатик, Майдан Незалежності.

Перехожі стояли на тротуарах. Хтось плакав, хтось посміхався. Ветеранські «коробки» зустрічали оплесками, дарували квіти і слова вдячності. І навіть дощ не розігнав присутніх по домам.

На Марші ми зустріли багато відомих людей

Людське море

Серед організаторів цьогорічного Маршу захисників — фонд Повернись живим, Рух ветеранів України та понад 10 інших ветеранських об'єднань з усієї країни.

І навіть чотирилапі захисники України прибули на Марш

Фото: Юрій Горобець

Рекламные блоки на нашем сайте позволяют нам быть независимым СМИ, а вам – получать оперативную и не проплаченную никем информацию. Просматривая рекламу, вы вносите свой вклад в развитие независимой журналистики Украины

Автор: Екатерина Андрус Жители Никополя помогли собрать в школу детей из проблемных семей В течение июля-августа Никопольским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи проводилась благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Ее целью было помочь детям из семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, подготовиться к началу учебного года, сообщает NikopolNews... Докладніше...