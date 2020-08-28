На Днепропетровщине мать оставила младенца ночью в парке

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На Днепропетровщине женщина оставила своего маленького ребенка в парке ночью и ушла домой. Об этом NNS узнал из сообщения патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент имел место в Днепре в ночь с 27 на 28 августа. 10-месячную девочку нашли посторонние.

Вчера, около 23-00 на спецлинию 102 позвонил охранник парка Героев и сообщил, что обнаружил на территории парка детскую коляску с маленькой девочкой. По его словам, в коляске был телефон и бутылочка. Ребенок замерз и плакал. Родителей малыша нигде рядом не было.

Инспекторы немедленно прибыли на место происшествия. Информация подтвердилась. Полицейские вызвали скорую, которая госпитализировала ребенка, и следственно-оперативную группу, а сами просмотрели контакты оставленного в коляске телефона. Полицейские позвонили на найденный номер бабушки ребенка. Трубку подняла женщина. Было слышно, что она плачет. Во время беседы она объяснила, что ее дочь — мать обнаруженного ребенка - находится дома в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка прибыли по указанному бабушкой адресу и нашли там 36-летнюю мать девочки. Та имела признаки алкогольного опьянения. Женщина пояснила патрульным, что она потеряла дочь в парке. Малышка, мол, побежала к качели и исчезла.

Женщину задержали и доставили в Центральный участок полиции. Сотрудники ювенальной превенции составили на нее протокол по ст. 184 (невыполнение родительских обязанностей) КУоАП и направили представление в службу по делам детей.

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