Актриса «Квартала-95» с Днепропетровщины заразилась коронавирусом

25 серп. 2020
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Уроженка Кривого Рога, актриса студии «Квартал-95» Елена Кравец заразилась коронавирусом. Об этом NNS сообщает со ссылкой на сайт студии «Квартал-95».

Творческая студия отметила, что из-за заболевания Кравец не участвовала в съемках новых выпусков проекта «Вечерний Квартал». Это подтвердил один из участников коллектива Евгений Кошевой.

За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайшие эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии — никто не застрахован от этого вируса. Благо, во всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов — отрицательные,

— сказал Кошевой.

Из-за этого студии «Квартал-95» придется обходиться без постоянной актрисы. Ее выпусках ее заменят четыре актрисы «Женского Квартала» — Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

«Безусловно, это очень волнительно и ответственно – заменять саму Елену, да еще и в «Вечернем Квартале». Это в «Женском Квартале» мы - на своей территории, а здесь – ощущение, что мы с девушками - хоть и желанные гости, но на чужой свадьбе»,

– говорит актриса Ирина Сопонару.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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