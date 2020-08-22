На Днепропетровщине обрушился мост

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На Днепропетровщине обрушился еще один мост. Об этом NikopolNews сообщает со ссылкой на издание Событие.

ЧП случилось сегодня, 22 августа, утром. Обвалился мост в Каменском в районе речпорта. Часть мостового перехода, включающая в себя дорожку для пешеходов, дорожное полотно с ограждением и столбом – рухнула. Куски моста сползли вниз по насыпи.

По словам очевидцев, произошло это ранним утром. На месте работают так называемые «бригады по благоустройству», которые разгребают завалы.

По словам полицейских, они здесь для того, «чтобы обеспечить правопорядок». С их слов, пока речь о составлении документов по факту халатности не идет.

Предварительно, в результате обрушения никто не пострадал. Информация уточняется.

Напомним, 20 мая 2020 года, обрушился мост возле Никополя – через Алексеевский залив. Сейчас вместо него возвели временную понтонную переправу. В планах – провести реконструкцию моста до конца этого года.

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Автор: Екатерина Андрус