На Днепропетровщине на «зебре» авто врезалось в группу пешеходов: погиб 4-летний ребенок

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На Днепропетровщине произошло ДТП, жертвой которого стал четырехлетний ребенок. Об этом NNS узнал из сообщения пресс-службы Национальной полиции в Днепропетровской области.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Каменском 18 августа около 20:30.

Как предварительно установили следователи, водитель автомобиля Mitsubishi Galant двигался по левой полосе по пр. Свободы. Во время движения он совершил наезд на трех человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 4-летняя девочка получила смертельную травму и скончалась в больнице. Еще две женщины получили телесные повреждения: 50-летнюю пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, а 31-летняя получила легкие телесные повреждения.

26-летнего водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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