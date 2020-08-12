Смерть роженицы и малыша в Энергодаре: тело ребенка «потеряли по дороге»

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В Энергодаре погибли роженица и ее дочь. Убитый горем отец так и не смог похоронить малышку, поскольку тело бесследно исчезло. Об этой трагедии NNS уже рассказывал ранее. Всплыли новые подробности.

Адвокат пострадавшей семьи рассказала, что погибшую ребенка по дороге якобы потерял водитель. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Надзвичайні новини,

Изначально водитель утверждал, что забыл тело в морге, а потом заявил, что не помнит, куда дел малыша.

"Мне рассказали, что сначала этот водитель говорил, что коробку с тельцем просто забыл в морге. Потом начал говорить, что не помнит куда его дел",

– говорит адвокат.

В морг Энергодара тело ребенка так и не поступило. Адвокат семьи считает, что они никогда не узнают, куда дели тело маленькой девочки.

"Моя версия – ребенка могли по дороге в Энергодар завезти в частную клинику и сдать на стволовые клетки. Но есть и другая версия - маловероятная, но она тоже имеет право на существование. Мне звонила очень известная гинеколог. Дело в том, что тельце девочки показывали бабушке, оно было без признаков жизни. А врач говорит, откуда вы знаете, что это тельце именно вашего ребенка? Как говорится, нет тела, нет дела",

– поделилась мыслями адвокат.

И с этими мыслями отцу жить всю жизнь, если он так и не найдет и не похоронит своего ребенка.

Напомним, молодая жительница Энергодара не выжила после кесарева сечения, а убитый горем отец уже два месяца не может похоронить дочь, тело которой бесследно исчезло. Врачи при этом путаются в показаниях. Сообщается, что после родов родные просили медиков доставить женщину в областную больницу Запорожья, но им изначально отказали. По словам мужа покойной, у жены обнаружили немало серьезных проблем со здоровьем, подключили к аппарату ИВЛ и таки перевезли в областную больницу. Однако после нескольких тяжелых операций женщина погибла. После этого оказалось, что тело младенца, которое должно было храниться в морге - исчезло.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине матери отдали изувеченное тело малыша в мусорном пакете

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