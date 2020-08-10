На Днепропетровщине в ДТП погиб годовалый ребенок (фото)

10 серп. 2020
Перегляди: 310

Завантажте мобільний додаток сайту

На Днепропетровщине произошло ДТП, унесшее жизнь маленького ребенка. Об этом NNS  узнал из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно NNS  , 9-го августа в 17:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Полтавском шоссе Амур-Нижнеднепровского района города Днепр.

По вызову было направлено дежурное отделение 3-й государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда и аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей по адресу установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей «Daewoo LANOS» и «SKODA».

В результате ДТП погиб 1 ребенок и еще 5 человек пострадали.

Издание Днепр Оперативный сообщает, что погибшему ребенку был один годик.

Подразделениями ГСЧС была оказана помощь службам 102, 103. Также, чтобы предупредить возгорания, пожарные смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с проезжей части.

 К оказанию помощи привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине попал в ДТП свадебный кортеж с детьми (видео момента)

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України 

Автор: NNS - Національна служба новин

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 серпня

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 серпня
10 серпня (станом на 9:00) в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні (+25 за добу), 44 359 пацієнтів одужало (+387 за добу). За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434...
Докладніше

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі