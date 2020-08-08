На Днепропетровщине в ДТП попал свадебный кортеж с детьми (видео момента)

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Крупно не повезло молодоженам на Днепропетровщине. Их праздник обернулся несчастьем. Свадебный кортеж попал в серьезное ДТП. В машине находились дети. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Днепр оперативный, который опубликовал видео момента аварии.

Как стало известно NNS , 8 августа на Сичеславской Набережной в Днепре столкнулись Volvo и Volkswagen. В инциденте пострадали четверо человек, двое из которых дети.

Отмечается, что Volkswagen выезжал с прилегающей территории (со стороны улицы Европейской). Volvo двигался по набережной в сторону цирка.

На видео хорошо видно, что свадебный автомобиль Volvo ехал на большой скорости по Сичеславской Набережной и пытался проскочить на красный сигнал светофора. В это время на разрещающий зеленый сигнал светофора начал движение автомобиль Volkswagen, в результате чего произошло столкновение. В ДТП пострадало четверо человек, двое взрослых и двое детей, все из свадебного автомобиля Volvo.

Автор: Екатерина Андрус