На Днепропетровщине 4 города остались без воды: ДТЭК без предупреждения обесточил водоканалы

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На Днепропетровщине четыре города на неопределенный срок остались без воды. ДТЭК без предупреждения отключил электроэнергию водоканалу «Днепр-Западный Донбасс». Об этом NNS узнал из сообщения на официальном сайте Днепропетровского областного совета.

Как стало известно NNS , без воды остались Павлоград, Першотравенск, Терновка и Синельниково.

В облсовете сообщают, что неоднократно предлагали взять в управление городские водоканалы в упомянутых населенных пунктах. Также в области утверждают, что здесь процветало системное воровство, которое и привело к накоплению долгов.

Сообщается, что долг Павлоградского водоканала каналу «Днепр – Западный Донбасс» составляет 48 млн грн., из которых 7,2 млн накоплено этого года. Долги Першотравенска — 10,1 млн грн., Синельниково – 26,3 млн грн., Терновки – 12,5 млн грн.

Областной совет утверждает, что, приняв в свое управление, уже вывел в этом году из кризиса КП ДОР «Аульский водовод», городские водоканалы Каменского, Соленого, Апостолово. Все упомянутые водоканалы являются звеньями единого технологического процесса с КП ДОР «Аульский водовод» и канала «Днепр – Западный Донбасс». Поэтому в области считают уместным объединение их в единый комплекс, что позволит оптимизировать их работу и вывести из кризиса.

«Сейчас мы пришли к соглашению о передаче в управление областного совета водоканала Синельниково. Поэтому путем прямых переговоров с ДТЭК в течение двух – трех дней мы решим проблему, и воду в город подадут. Другим городам и крупнейшему должнику - Павлограду придется эту проблему решать самостоятельно и обеспечить своих жителей бесперебойным качественным водоснабжением»,

— Святослав Олейник, председатель Днепропетровского областного совета.

От редакции: наверное, не стоит напоминать о том, что за окном стоит почти 40-граджусная жара, а в стране — пандемия коронавируса. Такие действия ДТЭК, мяко говоря, возмутительны, а заявления облсовета позволяют думать о рейдерстве и шантаже.

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