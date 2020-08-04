На Днепропетровщине роженице отдали изувеченное тело малыша в мусорном пакете

Завантажте мобільний додаток сайту

На Днепропетровщине молодая мама, чей ребенок родился недоношенным и, к сожалению, умер, получила изувеченное тело малыша в мусорном пакете. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепр оперативный, который ссылается на фейсбук-группу «ПРОСТО ДНЕПРОПЕТРОВСК (Днепр)».

Как стало известно NNS , инцидент имел место в Днепре. Роженица написала, что у нее были преждевременные роды в больнице имени Мечникова. Беременность была на 6 месяце и малыша спасти не удалось. Женщина также написала, что она подписала и оформила все необходимые документы, чтобы после вскрытия забрать тело дочери и похоронить ее в Каменском. Врач, которая проводила вскрытие, знала, что родители приедут за ребенком.

В результате женщина получила изувеченное тело малыша в мусорном кульке, а внутри лежали резиновые перчатки.

«Вы выкинули тело моей дочери мусорный пакет, даже не в целый, а в отрывки, не зашили после вскрытия тело, которое было уже 31 см ростом, заломали ей ножки за голову и выкинули туда же в пакет резиновые перчатки в крови в которых работали», -

пишет потерпевшая.

Также она рассказала, что за "работу" с нее еще потребовали 200 гривен на моющее по просьбе дежурного, который и отдавал тело.

Люди в социальной сети выражают слова поддержки женщине.

Ранее мы сообщали: Три разложившихся трупа молодых парней нашли в квартире на Днепропетровщине

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України