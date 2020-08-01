Три разложившихся трупа молодых парней нашли в квартире на Днепропетровщине

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На Днепропетровщине в квартире нашли три разложившихся трупа молодых парней, один из умерших был несовершеннолетним. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепр оперативный.

Страшную находку обнаружили в Днепре на улице Данила Галицкого, 83 в четверг 30 июля. Как стало известно NNS , рядом с телами была предсмертная записка с непонятным содержанием.

30 июля в 16.52, жители многоэтажного дома № 83 на улице Данилы Галицкого, обратились в полицию и сообщили, что в их подъезде из одной квартиры на протяжении уже 2-3 дней идет неприятный запах. Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили в квартире три мужских трупа, два на кровати, один на полу, со следами сильного разложения.

При поверхностном осмотре тел умерших следов насильственной смерти обнаружено не было. В комнате находились бутылки с наркотическим веществом, также на стеклянном столе были обнаружены остатки белого вещества, похожего на наркотическое, а вокруг стола обнаружены слип-пакеты с веществом прозрачного цвета.

Полиция выяснила личности умерших парней - это 18-летний житель квартиры и двое других ребят, 17-ти и 19-ти лет. Тела умерших были отправлены на судмедэкспертизу, которой предстоит выяснить истинную причину и время смерти. Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины (Несчастный случай). Днепр оперативный продолжает следить за ситуацией.

Опасные игры, губительные развлечения – не редкость, увы, среди современной молодежи. Это приводит к вот таким трагедиям. В три семьи пришло страшное горе. Легче предотвратить, чем пережить.

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