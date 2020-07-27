На Днепропетровщине на глазах у людей утонул дедушка, спасая внучку (фото)

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На Днепропетровщине произошла очередная трагедия на воде. Пожилой мужчина утонул, пытаясь спасти внучку. Об этом NNS сообщает со ссылкой на издание Первый Городской.

Как стало известно NNS , трагедия случилась в Кривом Роге 26 июля. В Центрально-Городском районе в реке утонул пожилой мужчина. Очевидцы с места событий сообщают, что он ценой своей жизни спас свою внучку и не дал ей уйти под воду.

Около 17:00 возле Гданцевской плотины у реки отдыхали люди. Отдыхающие услышали крики женщины и увидели, как в воде барахтаются ребёнок и пожилой мужчина. Очевидцам стало понятно, что они тонут. На помощь бросился парень. Он зацепил за шею ребёнка и вытащил на берег. Пока школьницу вытаскивали из воды, её 65-летний дедушка скрылся из виду и больше на поверхность не выплыл.

Тело мужчины нашли водолазы примерно в 19:32.