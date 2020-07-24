На Днепропетровщине повесился капитан ВСУ в военкомате

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На Днепропетровщине повесился на рабочем месте военнослужащий. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепр Оперативный, который ссылается на собственные источники.

Как стало известно NNS , трагедия произошла в Широковском районе вчера 23 июля. Повесился 52-летний капитан ВСУ.

Тело военнослужащего обнаружили в помещении Широковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат), расположенного на улице Заречной.

Заместитель начальника этого центра, капитан Вооруженных сил Украины, повесился на электрическом кабеле, один конец которого он зацепил за перила лестницы на втором этаже здания.

Предсмертной записки мужчина не оставил. Все обстоятельства произошедшей трагедии будут устанавливать правоохранители.

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