На Днепропетровщине перевернулся автобус с людьми: водитель сбежал (фото)

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Сегодня, 23 июля, на Днепропетровщине перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. В нем находилось 20 человек. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Национальную полицию в Днепропетровской области и на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно NNS из сообщения полиции, ДТП случилось в Петриковском районе. Около 15:30 возле посёлка Шульговка перевернулся микроавтобус «Газель Рута» с пассажирами.

Микроавтобус двигался по маршруту Каменское – СТ «Чайка». Правоохранители установили, что водитель транспорта не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. С места ДТП водитель сбежал. На момент происшествия в салоне находилось порядка 20 пассажиров. 15 человек госпитализировали в больницу.

На данный момент полицейские разыскивают водителя микроавтобуса. Решается вопрос об открытии уголовного дела по факту ДТП.

В ГУ ГСЧС сообщают, что 23 июля в 15:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло возле села Шульговка Петриковского района.

По указанному адресу немедленно направлено отделение 53 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что пассажирский микроавтобус «ГАЗель», следуя по маршруту от садового товарищества «

Авторемонтник» села Шульговка до города Каменское, съехал в дренажный канал и перевернулся на бок. В автомобиле находилось 20 человек, которые самостоятельно выбрались до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

Из них 15 человек забрала скорая помощь, людей госпитализировали в городскую больницу города Каменское.

Чтобы предупредить возгорание, сотрудники ГСЧС отсоединили клеммы аккумулятора автомобиля и перекрыли вентиль газового баллона.

К оказанию помощи были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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