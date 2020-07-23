На Днепропетровщине перевернулся трактор: погиб 16-летний мальчик (фото, видео)

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На Днепропетровщине в результате ДТП погиб несовершеннолетний мальчик, еще один получил травмы. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно NNS , 23 июля в 12:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло около села Ивановка Петриковского района.

По указанному адресу было направлено отделение 53 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что во время движения перевернулся трактор Т-16. Внутри находились двое несовершеннолетних ребят, 2004 и 2007 годов рождения.

Специалисты ДСНС, с помощью спецоборудования подняли транспортное средство и добрались до детей. Старший мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Младшего спасатели помогли транспортировать до кареты скорой медицинской помощи.

Сейчас ребенка направили в Днепровскую областную детскую клиническую больницу. К работам привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

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