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На Днепропетровщине похитили и пытали двух подростков 14 и 16 лет. Об этом NNS узнал из сообщения пресс-службы полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно NNS , преступление произошло в Кривом Роге. Трое мужчин похитили ребят в возрасте 14 и 16 лет, закрыли в гараже и пытали около полутора суток. Одного из нападавших задержали, продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. Следователи полиции квалифицировали действия злоумышленников по трем статьям Уголовного кодекса.

Сообщение об исчезновении двух друзей в г. Кривой Рог Днепропетровской области поступило в полицию вечером 19 июля. Родители сообщили, что дети не выходят на связь с утра. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к исчезновению двух девятиклассников могут быть причастны трое местных жителей. В гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали ребят. Попав внутрь, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных детей. Ребят доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

Как установили полицейские, ребят похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на голову пакеты и посадили в багажник автомобиля БМВ, вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Избитых детей привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале. С места происшествия изъяты орудия преступления: бита, ножи и пистолет травматического действия.

По подозрению в нападении на подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину. Сейчас он дает показания в отделении полиции. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. За пытки и незаконное лишение свободы двух подростков полиция Кривого Рога открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.