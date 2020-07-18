На Днепропетровщине 5-летняя девочка утонула в надувном бассейне

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За окном лето – любимая пора детворы. К сожалению, иногда летние развлечения заканчиваются трагедиями, как это произошло на Днепропетровщине 17 июля. Утонула 5-летняя девочка. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте «Весь Кривой Рог».

Как стало известно NNS , трагедия произошла в Кривом Роге на улице Владимировской Долгинцевского района вечером 17 июля.

В начале лета отец приобрел в Кривом Роге надувной бассейн, и установил его во дворе своего частного дома, чтобы дочь могла купаться в нем в жаркие дни. 17 июля на некоторое время 5-летняя девочка осталась без присмотра взрослых. В это время и произошло непоправимое – малышка захлебнулась.

Тело ребенка отправлено на СМЭ для установления причин смерти. Правоохранители устанавливают обстоятельства несчастного случая.

Родители, будьте бдительны! Не оставляйте маленьких детей одних. Иногда всего пару секунд невнимательности оборачиваются горем на всю жизнь.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине убило током 15-летнего мальчика

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