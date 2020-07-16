На Днепропетровщине 15-летнего мальчика убило током

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На Днепропетровщине 15-летний подросток погиб от удара током. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепр оперативный, который ссылается на собственные источники.

Как стало известно NNS , трагедия произошла 15 июля в Павлограде. В Павлоградский отдел полиции поступило сообщение, что на железнодорожном мосту через реку Волчья мальчик залез на столб, где его ударило электрическим током, после чего он упал на железнодорожные пути в бессознательном состоянии.

На место прибыла скорая помощь и пострадавшего доставили в реанимацию. Спасти парня не удалось.

Другое издание – Днепровская панорама – сообщает, что беда случилась в многодетной семье, где мама одна воспитывает детей. По словам знакомых семьи, у женщины даже нет денег, чтобы похоронить сына.

В Павлоградских пабликах местные жители пишут о том, что дети делали селфи, и подросток нечаянно дотронулся рукой до проводов.

По данному факту следственным отделом Павлограда начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – несчастный случай.

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Автор: Екатерина Андрус