На Днепропетровщине перевернулась фура с пивом (ВИДЕО момента ДТП)

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На Днепропетровщине 2 июля произошло серьезное ДТП – перевернулась фура, перевозившая пиво. Появилось видео момента аварии. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепр оперативный.

Как стало известно NNS , дорожно-транспортное происшествие случилось в Днепре на перекрёстке проспекта Сергея Нигояна и улицы Орловская. На скорости перевернулась фура с пивом.

Сообщается, что водитель автомобиля DAF двигался по улице Орловская и перевернулся на перекрёстке с проспектом Сергея Нигояна. По предварительной информации, во время движения у фуры отказали тормоза. В результате аварии пострадал водитель фуры. Ему оказали медицинскую помощь.

На месте происшествия работала полиция.

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