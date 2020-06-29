На Днепропетровщине неадекват расстрелял на улице молодого парня (видео, фото)

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На Днепропетровщине произошла трагедия. Жертвой неадеквата стал молодой парень. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Национальную полицию в Днепропетровской области и на публикации в социальных сетях.

Как стало известно NNS , ЧП случилось в Новомосковске 28 июня. Очевидцы сообщают в местных пабликах в Фейсбуке, что около магазина «Техновек» неадекватный мужчина стал приставать к гражданам. Находившийся там же 24-летний парень попытался защитить людей. В ходе конфликта мужчина совершил два выстрела из пистолета. Первая пуля прошла мимо, а вторая попала в ногу молодого человека, задев артерию. К сожалению, ранение оказалось смертельным. Парень скончался в больнице от потери крови.

По неофициальной информации, стрелявший – в прошлом сотрудник ГАИ. В последнее время занимался торговлей мопедами. Местные жители сообщают, что мужчина состоит на учете у психиатра и что полиции было известно о наличии у него незарегистрированного оружия. Также есть неофициальные данные, что после стрельбы неадеквата увезли в психиатрическую клинику на Игрени в Днепре.

В социальных сетях появилось видео смертельной стрельбы:

Официальную версию произошедшего опубликовала пресс-служба полиции. Сообщается, что 42 – летнему мужчине, который смертельно ранил жителя Новомосковска, вручено уведомление о подозрении по ч. 4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Как установили правоохранители, на улице возле магазина между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого злоумышленник выстрелил в своего оппонента. От полученных травм 24-летний житель Новомосковска скончался в больнице.

Событие произошло 28 июня около 16.30. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность стрелка и задержали его. Орудие преступления - стартовый пистолет "STALKER", кустарно переделанный для отстрела патронов травматического действия, изъяли и направили на экспертизу. Досудебное следствие по данному факту продолжается.

В комментариях к постам о происшествии люди пишут, что погибший Влад Кравченко был хорошим человеком, всегда готовым прийти на помощь другим. Земляки выражают соболезнования родным погибшего



Погибший от пули неадеквата Владислав Кравченко

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Автор: Екатерина Андрус