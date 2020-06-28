На Днепропетровщине прикованная к инвалидной коляске женщина родила третьего ребенка (видео)

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На Днепропетровщине прикованная к инвалидной коляске женщина в третий раз стала мамой. Об этом NNS сообщает со ссылкой на сюжет ТСН.

Как стало известно NNS , Марина Пеикришвили из Кривого Рога, которая из-за врожденного повреждения спинного мозга с детства прикована к инвалидной коляске, на днях родила третьего сына.

Здоровый мальчик весом 3,3 килограмма и ростом 52 сантиметра появился на свет в клинике Днепра. Маме сделали кесарево сечение. Медикам пришлось приложить немало усилий, чтобы мама и малыш были здоровы. Они призывают женщин с тяжелыми диагнозами не терять надежды.

Старшему сыну Марины Дамиру — пять лет. Среднем Самиру — почти три. Со своим мужем Омаром Пеикришвили Марина познакомилась 10 лет назад. Он говорит, что влюбился в нее с первого взгляда. Они оба работают: он — в IT-сфере, она — бьюти-мастером. Марина дома справляется без нянь и домработниц, помогает муж.

Уже скоро супруги с новорожденным сыном поедут домой в Кривой Рог. А через несколько недель многодетная мама планирует вернуться к работе.