Ферросплавщики не будут подписывать дискриминационный договор «Укрзалізниці»

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Производители ферросплавов не намерены подписывать новый дискриминационный договор «Укрзализныци» на организацию грузоперевозок. Об этом заявил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев, сообщает NNS со ссылкой на сайт Хвиля.

В Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов входят Никопольский, Запорожский и Краматорский заводы ферросплавов, а также Побужский ферроникилевый комбинат.

«Мы пока не планируем подписывать новую редакцию этого договора, о чем неоднократно заявляли Укрзалізнице»,

- сказал Кудрявцев.

Он также отметил, что ферросплавщики не раз призывали отложить введение в силу нового договора «Укрзалізниці» до окончания кризиса.

По словам экспертов, новый договор лоббирует и.о. главы «Укрзалізниці» Иван Юрик и директор департамента коммерческой работы Андрей Мирошников. Менеджмент «Укрзалізниці» решил воспользоваться ее монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок и просто административно ограничить возможность заявки планов на следующий месяц. Это уже поставило под угрозу выполнение целого ряда экспортных контрактов.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что поднятие тарифов «Укрзалізницей» на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, подчеркнув, что это приведет к удорожанию их продукции и потере позиций на мировых рынках.

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