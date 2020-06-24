На Днепропетровщине в частном доме обнаружили четыре трупа

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На Днепропетровщине на территории частного домовладения обнаружили мертвыми четверых людей. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепр оперативный, который ссылается на собственные источники.

Как стало известно NNS , в Днепре на улице Дружбы, на территории частного домовладения, было обнаружено четыре трупа, два мужских и два женских, без следов насильственной смерти.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что 3 дня не видела своего брата, который часто злоупотреблял алкоголем, и начала за него беспокоиться. Сегодня она пришла к нему домой, и, зайдя в сарай, обнаружила там два трупа, мужчины и женщины, которые ей были не знакомы.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции увидели в сарае двух мертвых лежащих на полу людей, полностью раздетых. Следов насильственной смерти и телесных повреждений на них не было. На вид умершим было 45-55 лет.

Зайдя в дом, сотрудники полиции увидели труп мужчины, сидящего на стуле, в котором заявительница узнала своего 55-летнего брата. В соседней комнате была обнаружена мертвая женщина, лежащая на кровати. Найденные трупы в доме также не имели следов насильственной смерти.

По предварительной информации, вся компания употребляла фальсифицированный алкоголь - так ли это, предстоит выяснить судмедэкспертам.