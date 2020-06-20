Неизведанная Украина: самая восточная крепость Крыма

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NNS продолжает серию публикаций «Неизведанная Украина», подготовленных нашим автором Сергеем Кузьменко. Очередной его материл – о самой восточной крепости Крыма Еникале. К сожалению, сегодня мы не можем себе позволить увидеть эту памятку воочию. Но благодаря Сергею Кузьменко имеем возможность познакомиться с ней.

Еникале - наедине с историей в тишине! Или самая восточная крепость Крыма. «Был в Керчи? Не был — так молчи!» — пел «классик» белорусской сцены из группы «Ляпис Трубецкой» в 1996 году… Мне всегда нравился Крым, точнее его природа. Сочетание степей, гор, моря и, конечно, масса просто интересных памятников и мест. Правда сервис там всегда хромал, но это для меня было не самое главное. Последний раз удалось побывать там на новый 2014 год. Был на самом востоке полуострова и на накануне аннексии полуострова.

Многие тогда ещё наши отдыхающие в основном игнорировали этот город. И понятно - он не такой раскрученный как Ялта, Севастополь, Евпатория, Феодосия, Судак и много других или хотя бы взять небольшие Межводное и Черноморское. На мой взгляд это было связано с той же раскрученостью уже перечисленных населенных пунктов и удобством трансфера.

Но тем не менее Керчи есть, чем похвастаться. Город имеет уникальное расположение — с одной стороны он омывается Черным морем, а с дугой — Азовским. Поэтому, кто побывал там, может смело утверждать, что побывал сразу на двух морях практически одновременно.

Здесь масса достопримечательностей. Начиная от горы Митридат, Пантикапея и до наших дней.

Если все же вернуться к пляжному отдыху, то пляжей в Керчи не так уж и много, но всё же они заслуживают внимания.

Пляжи расположены в большинстве своем на территории оздоровительных санаториев и пансионатов, есть также и городские пляжи, на которых любят отдыхать не только туристы, но и местные жители. Это район порта, Аршинцево и ряда других. Но многие пляжи расположены за чертой города.

Конечно же понятно, что сейчас Крым, для нас закрыт…Но хотелось бы поделиться воспоминаниями…

Наедине с историей и в тишине

Если Вы хотите прикоснуться к истории без шума и толпы туристов - это как раз то место…Оно расположено в несколько десятков минут езды от центра города. Красивые остатки крепости с видом на море, правда запущенное и не ухоженное… Здесь можно (или было) побродить в тишине и окунуться в те далекие времена, прикоснуться к древним развалинам!! В ясную погоду виден берег Российской федерации.

Крепость была построена турками в начале XVIII века. Название в переводе с крымскотатарского языка означает «новая крепость» (yeni — новый, qale — крепость). Кстати, мыс также носит одноименное название.

Строили крепость в период с 1699 по 1706 год. Руководил строительством принявший ислам итальянец по имени Голоппо. Также в работах принимали участие несколько французских инженеров.

Еникале имела для Османской империи важное стратегическое значение — крепость, расположенная в самой узкой части Керченского пролива и вооружённая мощными пушками, препятствовала проходу кораблей противника (в то время главным противником была Российская империя) между Азовским и Чёрным морями.

Еникале занимала территорию площадью около 2,5 га. Крепость имела в плане форму неправильного пятиугольника и, следуя крутому рельефу, была расположена на нескольких уровнях. По углам находились пять полубастионов, способных выдержать длительную осаду и мощный артиллерийский огонь. Некоторые из них были далеко выдвинуты за периметр стен.

На территории Еникале находились: два пороховых склада, арсенал, жилые дома, водяной резервуар, баня, мечеть. Гарнизон крепости достигал до 1000 бойцов.

Летом 1771 года в ходе Русско-турецкой войны (1768—1774 гг.) русская армия вошла в Крым. 21 июня Еникале была без боя взята частями Второй армии генерал-майора Борзова. Турецкий гарнизон вместе со своим начальником Абаза-пашой, несмотря на большое подкрепление, прибывшее на кораблях за несколько дней до появления русских, оставил крепость.



В 1774 году по Кючук-Кайнарджийскому договору Керчь и Еникале были переданы России и образовали Керчь-Еникальское градоначальство Таврической губернии.

К началу XIX века Еникале утратила военное значение, и в 1835 году на её территории разместились постройки военного госпиталя, просуществовавшего до 1880 года. После упразднения военного госпиталя Еникале была окончательно заброшена.

Бесспорно, что Еникале является одной из достопримечательностей Керчи, Крыма и Украины.

Крепости давно присвоен статус памятника архитектуры, охраняемого государством.

Несмотря на то, что во второй половине XX века в Еникале провели ряд реставрационных работ, почти вся крепость находится в руинах. Наиболее хорошо сохранились ворота, фрагменты крепостных стен и полубастион с прибрежной стороны.

Непосредственно по территории крепости проходит однопутная железнодорожная ветка, связывающая Керчь с Керченской паромной переправой. Вибрация, возникающая при движении поездов, постепенно разрушает остатки крепости.

Мне очень нравятся подобные места, где можно уединится с природой, тишиной и есть возможность представить: как жили люди в то время.

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Автор: Сергей Кузьменко