Мер Дніпра офіційно запропонував назвати вулицю на честь Коломойського

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Міський голова Дніпра Борис Філатов офіційно запропонував перейменувати вулицю Короленка на тупик Коломойського. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку мера у Facebook.

Свою пропозицію мер Дніпра, за його словами, вже передав у міську комісію з топоніміки. Крім озвученої вище назви Філатов запропонував на вибір ще декілька варіантів. Резонансну заяву міський голова зробив… через фейки телевізійників.

"Щойно міський голова Дніпра офіційно подав в міську комісію з топоніміки клопотання про перейменування вулиці Короленка в тупик Коломойського. Також шановним членам комісії на вибір запропоновано ще два варіанти назви: «Вулиця Змита» і «Балка медіахолдингу УНІАН і 1 + 1». З розміщенням на фасадах барельєфів із зображенням журналістів - авторів фальшивок. Комісії запропоновано провести в Дніпрі широкі громадські слухання серед жителів територіальної громади з метою обговорення нових назв.

З розміщенням на фасадах барельєфів із зображенням журналістів - авторів фальшивок. Комісії запропоновано провести в Дніпрі широкі громадські слухання серед мешканців територіальної громади з метою обговорення нових назв. ... Саме тієї вулиці, про яку, контрольований одіозним олігархом телеканал, заявив на всю Україну, що «її повністю змило дощем після дорогої реконструкції», хоча ця вулиця в абсолютно цілому стані стоїть собі спокійно в центрі обласного центру. Ця вулиця тепер як ховрах, яку люди, які називають себе журналістами, не бачать, а вона є. І тепер вона стане пам'ятником їх брехні, підлості і безчестя. ... І, так, наступна до перейменування - знищена Коломойським «ДнепрАрена». Передбачуване нову назву «АренаБена». Далі - скрізь, де ця людина відзначився у рідному Місті»,

- написав Борис Філатов.

І оприлюднив текст заяви, переданої міській комісії.

«Прошу розглянути пропозиції щодо перейменування однієї з вулиць міста.

Останнім часом почастішали випадки повідомлень від медіахолдингу Коломойського І. В. стосовно страшних та непередбачуваних руйнувань вулиць і підземної частини міста, безпрецедентних фактів корупції у м. Дніпрі.

Нещодавно інформагентство УНІАН розповсюдило інформацію про те, що Служба безпеки України розкрила масштабну крадіжку бюджетних коштів при будівництві метро. У статті йшлося про збитки на 379 мільйонів гривень, а також про значні руйнування інфраструктури центральної частини міста.

На жаль, сама СБУ не давала подібної інформації, а така гарна та змістовна стаття чомусь була видалена. Як же з цією інформацією зможе ознайомитись та невелика частина жителів міста, які просто не встигли її прочитати?

Але, ймовірно, стаття була видалена, щоб не затьмарити інформацію від телеканалу 1+1, який спочатку написав про закуплені лавки для реконструкції вулиці Яворницького за ціною, в десятки разів вищою за ринкову.

Сюжет, правда, базувався на ціні інших лавок, які і є в десятки разів дешевшими, та хто ж буде перевіряти інформацію одного з найрейтинговіших телеканалів країни?

Згодом телеканал 1+1 повідомив, що під час дощу було змито всю реконструйовану вулицю Короленка.

Дощ і правда був сильний, півторамісячна норма опадів випала за 15 хвилин, тому, швидше за все, так і було. На жаль (як було сказано в сюжеті), вулиця Короленка була змита повністю. Тепер і мешканці міста можуть впевнитися в цьому самі – там яр.

У зв’язку з відсутністю цієї вулиці на мапі міста я вимушений звернутися до міської комісії щодо присвоєння найменувань (перейменування) вулицям, провулкам, проспектам, площам, паркам, скверам, мостам та іншим об’єктам, розташованим на території міста Дніпра з проханням розглянути питання про перейменування колишньої вулиці Короленка, та пропоную комісійно, із залученням експертів та з широким обговоренням громадськості, розглянути такі варіанти перейменування:

вулиця Змита – така назва буде показувати історичний зв’язок між минулим та сьогоденням, а також реальний стан речей у місті Дніпрі;

балка “Медіахолдингу УНІАН та 1+1” – ця назва увіковічнить пам’ять цих вельмиповажних інформаційних ресурсів, які перші звернули увагу мешканців міста та всієї країни на відсутність не тільки надземної, але й підземної частини колишньої вулиці Короленка;

тупик Ігоря Валерійовича Коломойського – ця назва прижиттєво вшанує людину, яка щоденно думає про рідне місто, його мешканців, комфорт їх життя та пересування і доклала руку до висвітлення та подолання всіх реальних проблем у місті Дніпрі; а барельєфи журналістів – авторів новин – прикрасять тупик Коломойського.

Прошу членів комісії невідкладно розглянути ініціативу щодо перейменування змитої дощем вулиці Короленка, вибрати найкращий варіант, який найбільше відповідає запитам суспільства, та, після проведення громадських слухань, подати відповідні пропозиції Дніпровській міській раді для затвердження.

Міський голова Б. А. Філатов»

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