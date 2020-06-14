Затулив собою дітей від уламків гранати: 17-річний юнак з Дніпропетровщини отримав орден

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1 липня 2019 року в селищі Пашена Балка Дніпровського району на Дніпропетровщині ліцеїст 2-го курсу криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Олександр Гаркуша врятував життя п’ятьох неповнолітніх дітей. Нещодавно він був нагороджений орденом за свій геройський вчинок. Про це NNS повідомляє з посиланням на armyinform.

Як стало відомо NNS , того дня Сашко насолоджувався вільним часом на літніх канікулах, дихав свіжим повітрям та займався фізичними вправами. Раптом він побачив, як на дитячому майданчику гралися малюки, а потім підпалили предмет, що був схожий на боєприпас і невідомо звідкіля опинився в їхніх руках. Жодного із дорослих поруч не було й обставини вимагали миттєвого прийняття рішення. 16-річний хлопець не розгубився. Він швидко зреагував на небезпеку та відразу кинувся на допомогу дітям. Олександр схопив «знахідку», що палала, та намагався відкинути її якомога далі. Втім було занадто пізно… В руках юнака вибухівка рвонула.

Відважний ліцеїст проявив свої найкращі людські якості та, як міг, заслонив собою дітей від смертоносних металевих уламків. Усі дітлахи залишилися завдяки Сашку живими, а він сам зазнав важких поранень та травмувань.

Юнак понад два тижні перебував у реанімації, переніс декілька операцій, лікувався та проходив реабілітацію.

Попри важкі травми та тривале відновлення свого здоров’я Олександр Гаркуша успішно закінчив навчання в ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою.

– Ми пишаємось нашим вихованцем та його сміливим вчинком, – розповів заступник начальника криворізького ліцею-інтернату з виховної роботи полковник Олександр Супрун. – Юнак – син військового, ветерана АТО, нині наполегливо готується до вступу в один із військових вишів Міністерства оборони України й мріє стати офіцером. Днями для Сашка надійшла добра звістка. Президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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