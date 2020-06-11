На Днепропетровщине отец подрезал себя у тела сына-самоубийцы

- 11 черв. 2020
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На Днепропетровщине произошла трагедия. Застрелился молодой парень. Его отец не смог совладать с эмоциями, увидев безжизненное тело сына. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепр оперативный.
Как стало известно NNS , ЧП случилось в Днепре. 20-летний юноша покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пистолета. Когда отец парня увидел своего мертвого сына, то нанес себе несколько ударов ножом в живот.
Трагический случай произошел 10 июня около 16:00 в квартире многоэтажного дома на ул. Леонида Стромцова. Первым, кто увидел труп парня, был его отец. Когда мужчина увидел на экране компьютера предсмертную записку своего 20-летнего сына, то в состоянии аффекта нанес себе 4-5 ножевых ранений в живот. Его госпитализировали в больницу скорой помощи.
На Днепропетровщине мужчина подстрелил и тяжело ранил подростка
В предсмертной записке парень попросил не хоронить его и не проводить церковные обряды. Почему решил покончить собой - в записке не объяснил. Написал только, что претензий ни к кому не имеет.
После того, как отца госпитализировали, в квартире осталась мама парня вместе с трупом сына и следователем.
По отзывам соседей, семья была благополучной, сын учился, конфликтов между ними не было.
На месте трагического инцидента работала полиция. Правоохранители выясняли детали происшествия. О состоянии отца на данный момент информации нет.
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Автор: Екатерина Андрус
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