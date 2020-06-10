На Днепропетровщине покончил с собой депутат, устроив взрыв в квартире – версия полиции

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Как сообщал ранее NNS , вчера, 9 июня, в Новомосковске Днепропетровской области прогремел взрыв и произошел пожар в квартире одной из многоэтажек. В результате ЧП пострадал владелец квартиры. Его госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии в местную больницу.

Сегодня стало известно о том, что пострадавший умер. Подробности этого жуткого происшествия NNS сообщает со ссылкой на Днепр оперативный. Согласно полученной нами информации, мужчина умер вечером 9 июня. 39-летний Андрей Владимирович Александрович был депутатом Новомосковского городского совета, а также журналистом и редактором местного издания «Полезная газета Новомосковска».

"Было сильное задымление. Квартира была полностью охвачена огнем. Со слов свидетелей, перед пожаром они слышали хлопок. Хлопок мог быть в результате каких-либо неправильных действий во время пользования газом и любыми другими вспыхивающими и средствами", -

сообщил начальник штаба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Олег Кушнирук.

На видео, которое публиковалось ранее, слышен громкий звук взрыва. При этом на тот момент квартира уже горела.

Как сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, владелец дома в огне выбежал в подъезд, а затем и на улицу. В полиции установили, что накануне он сообщил знакомых, что собирается покончить с собой, поэтому главная версия - самоубийство. А вот что именно мужчина подорвал - еще устанавливают эксперты. Газовая служба заявляла, что это не утечка природного газа, сейчас же воздерживается от комментариев.

"Там были соответствующие сведения, которые дали нам основания полагать, что это попытка самоубийства. По предварительным выводам экспертов, взрыв произошел в результате утечки газа",

- отметила Анна Старчевская.

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Коллеги из «Полезной газеты Новомосковска» опубликовали сегодня, 10 июня, следующий текст:

«Вечером 9 июня 2020 года, на 39 году жизни, остановилось сердце мужа, отца, друга, а также нашего коллеги, редактора и журналиста Андрея Александровича Владимировича. Трагедия, которая произошла день назад и до сих пор не оставляет в покое людей, которые лично знали Андрея. Невозможно найти слова, которыми бы могли выразить грусть, ведь этот мир покинул не только наш коллега, из этого мира ушла частичка души всех, кто его знал и любил.

Каждый день наша жизнь похожа на качели. Где бывают взлеты, а где падения. Странно, но почему-то, когда в жизни случается что-то хорошее и приятное, то мы переживаем эти моменты в кругу друзей, родных и знакомых, делимся своими победами и празднуем, а когда наступает «черная полоса», то трагедии или неудачи мы прячем далеко внутри своего сердца. И, наверное, это самая большая ошибка в нашей жизни – переживать неудачные моменты наедине со своими мыслями.

К сожалению, в последнее время Андрей был замкнут и полностью погружен в свои мысли. Много испытаний выпало на его долю, а в последние годы жизни эти испытания становились все более сложными. Карьера журналиста и депутата оставила не очень приятный след. Постоянные стрессы на работе и в повседневной жизни. Несмотря на это, наш коллега всегда пытался шутить и создавать курьезные ситуации, которые никого не оставляли равнодушным и еще долго будут в памяти в наших сердцах. Мы гордимся, что знали и работали рядом с Андреем и глубоко скорбим по поводу его потери. Вечная и светлая память нашему коллеге! В свою очередь, редакция «Полезной газеты Новомосковска», выражает слова скорби родным и близким погибшего Андрея Александровича Владимировича».

Напомним, в результате взрыва и пожара обвалилась стена соседней квартиры, пострадал балкон этажом выше. МЧС-ники спасли 7-летнего ребенка - жильца верхней квартиры, которого выводили из охваченного огнем и дымом помещения при помощи специального аппарата.

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Автор: Екатерина Андрус